La difesa è (quasi) il miglior attacco: 7 gol su 29 arrivano da dietro

Se il miglior attacco è la difesa, in un certo senso la Fiorentina ha preso alla lettera questo concetto. Il Corriere Fiorentino sottolinea infatti come il reparto arretrato si stia facendo perdonare sotto porta le amnesie difensive, e i centrali viola si siano trasformati in bomber implacabili. Attribuendo a Pezzella il merito per aver “spinto” Iacoponi all’autogol, tutti e tre i gol rifilati al Parma arrivano da spunti dei difensori viola.

7 gol su 29 vengono dalla difesa: tre di Milenkovic, uno a testa per Pezzella, Quarta, Caceres e Biraghi. Escludendo il gol di Chiesa prima della cessione e i tre autogol a favore, quasi un quarto (il 24%) arriva dalle retrovie. Numeri pazzeschi, se si pensa che l’attacco ne ha messi a segno 9 con Vlahovic e uno a testa con Ribery, Kouamé ed Eysseric, mentre tra i centrocampisti solo Castrovilli (5) e Bonaventura (1) hanno trovato la via della rete.