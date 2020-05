La data del 13 giugno vacilla ma non cade. Il Governo può salvare la Coppa Italia

La Gazzetta dello Sport scrive che l’obiettivo, dopo il comunicato federale di ieri che posticipa la ripartenza non prima del 14 giugno (LEGGI) è salvare la Coppa Italia. Ricominciando a giocare il 20 giugno, infatti, non ci sarebbe tempo per disputare le rimanenti gare, ma la data del 13 rimarrebbe comunque in piedi: infatti la Federazione si rifugia “nelle more di ogni ulteriore e auspicabile decisione delle autorità competenti al riguardo”. Che, tradotto dal burocratese, vuol dire che si spera che il Governo conceda una deroga con l’abbassamento della curva dei contagi, che procede ininterrotto da più di un mese.