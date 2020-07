Fiorentina e Cagliari a porte chiuse non è una rarità, anzi, sta diventando una sorta di mini-saga da raccontare, visto che la prima in assoluto dei viola in uno stadio vuoto fu proprio un Fiorentina-Cagliari, ma non a Firenze, bensì a Verona. Come scrive La Nazione, il Franchi era squalificato per una bomba carta esplosa in precedenza durante Fiorentina-Juventus e il 28 marzo 1993 al Bentegodi i viola si imposero 2-1. Successivamente la Fiorentina giocò a Cagliari, sempre a porte chiuse, il 30 marzo 2013 perdendo per in quella che è rimasta per sette anni l’ultima volta dei gigliati in uno stadio senza spettatori prima di Fiorentina-Udinese 0-0 dello scorso 8 marzo. Oggi il terzo incontro contro gli isolani, senza pubblico.