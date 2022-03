La corsa su tre avversari per l’Europa: vanno recuperati almeno 4 punti

La roadmap si fa più serrata dopo i risultati interlocutori con Sassuolo e Verona

D’ora in poi la Fiorentina deve inserire l’ "avanti tutta" ed evitare battute d’arresto o anche rallentamenti contro avversari di ogni tipo. Così La Nazione in edicola oggi, che sottolinea come il Bologna non possa rappresentare un ostacolo a cinque stelle. Senza trascurare il fatto che il gruppo di Italiano deve ancora giocarsi e recuperare la sfida con l’Udinese. Sfida che se vissuta nel migliore dei modi andrebbe a rinfocolare gli entusiasmi. Si corre su tre avversari, le due romane (Lazio e Roma) ma anche l’Atalanta che poi, in classifica occupa la medesima posizione dei giallorossi con 47 punti, uno in più dei biancocelesti. L’Atalanta ospita il Genoa, la Lazio, il Venezia, la Roma giocherà in trasferta su un campo non impossibile come quello dell’Udinese. Andranno recuperati minimo quattro punti rispetto ad ora, perché la Lazio è avanti nella classifica avulsa e agganciarla non basta.