La corsa alla panchina viola entra nel vivo: il CorFio fa 5 nomi

Dalle piste italiane a quelle estere, si entra nel vivo della corsa al nuovo allenatore della Fiorentina

Paulo Fonseca, Domenico Tedesco, Ivan Juric, Rudi Garcia e Gennaro Gattuso. Il Corriere Fiorentino circoscrive a questi cinque allenatori (lasciando in secondo piano Garcia) la scelta per la panchina della Fiorentina nella stagione 2021-2022. La Fiorentina si prenderà tutto il tempo necessario a decidere nella maniera migliore, perché non si può più sbagliare. Anzi, Commisso non può più sbagliare, visto che la decisione definitiva la prenderà ancora una volta e sempre lui. La frenata imposta da Gattuso non è piaciuta alla Fiorentina, che sta comunque mediando grazie al lavoro di Pradè in attesa di capire se le ritrosie di Ringhio non celino un'altra volontà (Lazio o Juventus). Alternative: Juric piace molto al DS, e non è un mistero, per la sua versatilità, grinta e capacità di "arrangiarsi" dimostrate col Verona, soprattutto quest'anno. Fonseca ha esperienza internazionale, sa lavorare coi giovani e ha già due anni di Serie A alle spalle. Garcia sarebbe affascinato da una nuova esperienza in Italia dopo un finale da brivido in Ligue 1, mentre Tedesco non sarebbe indifferente al richiamo della Fiorentina, squadra che segue fin dai tempi di Terim.