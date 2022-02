La Coppa è ancora il piano B: parola al campo, alla Fiorentina servono punti

Stasera al Picco un clima rovente

Le assenze potrebbero essere un dettaglio: lo scrive La Nazione, che si concentra sul clima di agonismo che attende la Fiorentina stasera. Italiano in Liguria ha fatto la storia, ma il pubblico spezzino ha covato la vendetta per 267 giorni. Thiago Motta è riuscito a scollinare le difficoltà e le voci sull'esonero con un mese e mezzo da urlo (miglior tecnico di gennaio). In classifica gli Aquilotti sono relativamente tranquilli, mentre la Fiorentina ha bisogno di punti per tenere il passo della Lazio. La Coppa Italia, per ora, rappresenta solo il piano B, parola al campo.