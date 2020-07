La conferma di Iachini e gli Europei in vista: adesso Chiesa può rimanere alla Fiorentina

Federico Chiesa potrebbe rimanere ancora un anno alla Fiorentina. Come scrive Il Corriere dello Sport, la conferma di Iachini con cui ha un ottimo rapporto e gli Europei in vista potrebbero spingerlo a rimanere. Piace a Inter e Juve oltre che all’estero, ma Federico vuole rimanere in Italia. A Firenze sarebbe titolare sicuro, in altre squadre non avrebbe la certezza e questo potrebbe penalizzarlo. Il quotidiano sottolinea il buon rapporto del padre con la società, ma questa volta a fronte di una buona offerta Rocco lo lascerebbe partire. Cosa che un anno fa non è successa.