La complicata sfida sulle ali: con l’Empoli spazio a Sottil-Ikoné

Italiano lavora con i calciatori che ha a disposizione e con l'Empoli tutto dipenderà dalle tempistiche dei vari rientri

Tutti tranne Bonaventura a lavorare in gruppo durante questi allenamenti, anche se parlare di "tutti" durate una sosta nazionali è abbastanza relativo. A Vincenzo Italiano, nell'arco dei prossimi dieci giorni mancheranno un portiere, cinque difensori e tre attaccanti. Come scrive il Corriere dello Sport, le scelte dei titolari in vista della partita con l'Empoli dipenderanno anche dalle tempistiche dei vari rientri, perché ormai sappiamo come ragiona Italiano e quindi chi non si allena non gioca. Ecco perché calciatori come Castrovilli, Igor, Ikoné e Sottil potrebbero essere i titolari sicuri della prossima sfida di campionato.