La colonia francese si sfalda: Eysseric, Dabo e Thereau in partenza

Oltre che alle entrate, la Fiorentina deve pensare anche alle uscite. Come scrive La Nazione, Eysseric, Dabo e Thereau non fanno più parte del progetto di Montella. Non a caso ieri sono rimasti a Firenze ad allenarsi al centro sportivo. Per il primo si era parlato nelle scorse ore di una pista che portava al Tolosa, idea poi morta sul nascere. In salita anche l’addio del mediano, cercato in Grecia (in particolare dall’Olympiacos). Per non parlare di Thereau, al quale a metà del mese scorso Pradè aveva proposto una rescissione consensuale del contratto (a fronte di un esborso di circa 500.000 euro) salvo vedersi rispondere picche. A questo nutrito gruppo di giocatori va unito anche Cristoforo, al lavoro in Valdinievole ma da tempo con le valigie in mano: scartata l’ipotesi Uruguay, restano in piedi alcune suggestioni spagnole.