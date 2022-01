La beffa per i residenti: niente partita, ma chiusure ugualmente attive

I disagi colpiscono in maniera trasversale anche i cittadini

Il Corriere Fiorentino pone l'accento anche su quella che è stata a tutti gli effetti una beffa per i residenti di Campo di Marte: nonostante fosse acclarato che la partita tra Fiorentina e Udinese non si sarebbe giocata, le strade sono state chiuse e i varchi predisposti, con conseguenti disagi per i cittadini, costretti a spostare le auto per via di un evento fantasma. La Lega sta cercando di evitare che certe cose si ripetano, ma la partita di Torino in programma domenica con i granata in quarantena non offre certezze sulla regolare disputa.