Kumbulla, Rugani e non solo. Il mercato viola parte da dietro

Con Pezzella e Milenkovic che potrebbero lasciare Firenze la prossima estate (LEGGI QUI), per la Fiorentina è caccia a uno o più difensori. Il primo obiettivo della lista è Kumbulla (SCHEDA) del Verona, il cui esborso non sarà inferiore ai 20 milioni. Ma l’italo-albanese non è il solo nome proposto da La Nazione: l’interesse della Juve per Chiesa può essere la carta per arrivare a Rugani, altro nome da tempo attenzionato dalla Fiorentina. Attenzione anche ai contatti con il Brescia per Cistana (SCHEDA), altro centrale nel mirino dei viola insieme a Becao dell’Udinese.