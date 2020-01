Kumbulla, l’offerta viola ingolosisce il Verona. E spunta un sondaggio per un ex

L’offerta della Fiorentina per Marash Kumbulla non ha lasciato indifferente il Verona. Ad attrarre il club scaligero è stata l’ultima proposta viola: subito 7 milioni e il prestito di 18 mesi di Sottil. La concorrenza per l’italo-albanese è di livello, con Manchester United, Chelsea e Inter sulle sue tracce. Proprio ai nerazzurri i dirigenti gigliati avrebbero chiesto informazioni su Danilo D’Ambrosio, cresciuto nel vivaio viola. Lo scrive La Nazione.