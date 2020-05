Kouamè ritrova il campo dopo l’infortunio. Servirà pazienza per un rientro graduale

L’attaccante Christian Kouamè sta tornando da un lungo e brutto infortunio come quello subito nello scorso novembre con la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Il nazionale ivoriano che proprio allora stava vivendo il suo momento migliore si è dovuto fermare ma non lo ha fatto la Fiorentina che a gennaio 2020 ha deciso di puntare sul ventiduenne acquistandolo dal Genoa per 13 milioni di euro. La Repubblica questa mattina riporta che il recupero dell’attaccante si è sviluppato secondo i tempi prescritti ed ora si sta avviando alla fase finale. Il giocatore ha ripreso a correre sul campo anche se con sedute singole. Senza accelerare i tempi nelle prossime settimane verranno aumentati i carichi e Christian potrà tornare operativo e a disposizione del gruppo e di mister Beppe Iachini. Magari per esordire nelle parte finale di questa stagione o altrimenti in quella successiva. Con Chiesa o senza Chiesa, Kouamè rappresenta il prototipo di attaccante moderno e che per qualità si sposerebbe benissimo con due centravanti come Vlahovic e Cutrone.