Kouamé, ovvero il jolly di fine stagione: Christian vuole esserci e brucia le tappe

Quando un campionato extra-large ha anche cose positive. Per una Fiorentina che dovrà concludere la stagione in maniera decisamente inaspettata giocando tutta l’estate, c’è anche una buona notizia: quel Christian Kouamé arrivato da infortunato nello scorso gennaio non sarà soltanto una comparsa in viola in questo 2019/’20 travagliato. Il Corriere Fiorentino gli dedica oggi ampio spazio, sottolineando come l’ivoriano, giunto a Firenze per circa 11 milioni con obbligo di riscatto compreso, dopo la rottura del crociato ha cominciato il lento percorso di riabilitazione. Stagione finita per tutti, non per un campionato esteso ben oltre il normale termine a causa della pandemia e così l’ex Genoa avrà l’opportunità di provarci. Sempre con il sorriso che lo contraddistingue, non potrà ancora far parte della rosa a disposizione già dal 20 giugno, ma da martedì prossimo inizierà ad allenarsi in gruppo. Magari per provare a bruciare un po’ le tappe ed esserci per qualche partita in più rispetto alle 4-5 fin qui preventivate. Insomma, Kouamé fa sul serio e può essere una valida alternativa al tandem Vlahovic-Cutrone, per mettere in difficoltà Iachini e dare (e darsi) una chance alla sua Fiorentina.