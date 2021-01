Kouamé e Duncan in uscita, Torino e Cagliari hanno contropartite da offrire. Pulgar…

Capitolo cessioni. La Nazione scrive che il Torino sta provando ad ammortizzare il costo di Kouamé (16 milioni) inserendo nell’affare Simone Zaza (SCHEDA). Per l’ivoriano sempre vivo l’interesse del Leeds e del Verona. Proprio gli scaligeri stanno puntando forte su Duncan, chiesto anche dal Cagliari proprio ieri. Ai rossoblu, semmai, la Fiorentina ha chiesto Pavoletti (SCHEDA) in cambio. Per Pulgar può scatenarsi il derby di Genova, il cileno preferirebbe restare in Italia, ma in ogni caso si parlerebbe di prestito.

Segui con noi tutto il mercato della Fiorentina