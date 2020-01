Kouamé, Duncan e Amrabat in arrivo: le cifre

La Fiorentina sta per mettere a segno tre colpi. Uno per l’immediato, Duncan, due per la prossima stagione, Kouamé (è infortunato) e Amrabat (ha già vestito due maglie).

Come scrivono La Gazzetta dello Sport e il Corriere Fiorentino, per quanto riguarda l’attaccante del Genoa, l’affare si chiuderà a titolo definitivo per 11 milioni e diversi bonus in base a presenze e prestazioni (oltre a una mini percentuale sulla rivendita). Oggi è prevista la firma. Oggi le visite mediche a Milano.

Capitolo Duncan: la Fiorentina ha trovato l’accordo col giocatore per un quinquennale da 1,4 milioni, il Sassuolo tentenna dinanzi all’offerta da 16 milioni più uno di bonus.

Il Corriere Fiorentino scrive che il club viola pagherà il giocatore 15 milioni più bonus.

Amrabat: la Fiorentina ha messo la freccia sul Napoli e trovato l’intesa col giocatore. Adesso è vicina anche quella col Verona a 20 milioni per il trasferimento in estate.

Come scrive il Corriere Fiorentino, il costo del cartellino è di circa 15 milioni più bonus che porteranno il valore a una cifra di poco inferiore ai venti. In queste ore il Verona formalizzerà il riscatto di Amrabat dal Bruges prima di cederlo definitivamente alla Fiorentina.

In difesa, scrive La Gazzetta dello Sport, chiesto Criscito al Genoa che, a sua volta, ha sondato la Spal per Igor.