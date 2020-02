Un infortunio che lo ha rallentato e gli ha fatto perdere gran parte della stagione 2019/20, ma che ha aiutato la Fiorentina ad arrivare a prendere Christian Kouamé. Come scrive il Corriere Fiorentino infatti, il giocatore prima del k.o. patito in nazionale era praticamente ad un passo dal Crystal Palace. La rottura del crociato ha fatto svanire il sogno di giocare in Premier, ma l’ivoriano non si è buttato giù e ha voglia di tornare tra un paio di mesi: ma solo se si sentirà al massimo.