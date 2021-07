Kokorin sì, ma nella ripresa. Il piano di Italiano per il russo in amichevole

Solo panchina, oggi, per Kokorin, anche se l'amichevole vedrà due squadre diverse in campo

La Gazzetta dello Sport aggiorna sull'utilizzo di Aleksandr Kokorin da parte di Vincenzo Italiano: l'attaccante russo non partirà da titolare stasera contro l'Ostermunchen, ma ci sarà spazio per lui nella ripresa. In che ruolo? E' una domanda lecita, visto che è sempre stato presentato come un jolly offensivo, ma Italiano, fino ad ora, lo ha sempre provato da punta centrale.