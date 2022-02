Kokorin resta da peso morto: ancora 18 giorni per la Russia, ma che rebus

E adesso quali strade per l'attaccante russo?

Kokorin è rimasto alla Fiorentina: non definitivamente, perché il mercato russo è ancora aperto fino al 22 febbraio, ma nessuno sembra volersi accollare un ingaggio del genere, che rischia di rimanere sulle spalle della Fiorentina fino al 2024 per un totale di circa 8 milioni lordi. Nessun gol, nessun assist, niente di niente in dieci presenze, per 212' totali. E la beffa, per la Fiorentina, è che liberandolo prima del giugno 2023 non può scattare il decreto crescita, che prevede almeno due anni di permanenza per la riduzione dei costi dell'operazione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.