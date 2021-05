Kokorin punta la Lazio: 360′ per dimostrare quanto vale

Per Aleksandr Kokorin può arrivare la convocazione contro la Lazio: adesso ha quattro partite per dimostrare quanto vale davvero

Sull'edizione odierna di Repubblica troviamo un approfondimento su Aleksandr Kokorin. Il russo, da gennaio ad oggi, è stato praticamente una comparsa nel mondo viola nonostante il lauto contratto da due milioni a stagione per tre anni e mezzo. Soli 77' totali suddivisi fra Inter, Udinese e Roma, ultimo ingresso in campo un mese fa e vecchi infortuni che riaffiorano. La notizia è che sia tornato da lunedì ad allenarsi in gruppo e che metta nel mirino la sfida con la Lazio. E per fortuna che è definitivamente esploso Vlahovic diventando inamovibile... A Kokorin ora restano quattro finestre per entrare finalmente nel pieno delle sue potenzialità, a partire dal prossimo appuntamento.