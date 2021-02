Kokorin, Prandelli lo vuol buttare nella mischia. Ribery a caccia del primo gol al Franchi

Tuttosport si concentra su Kokorin e Ribery. Il primo, concluso l’iter burocratico con l’arrivo del transfer nella giornata di ieri, dovrebbe essere convocato per la gara contro l’Inter. Prandelli – si legge – ha una gran voglia di buttare nella mischia il russo ed è quindi probabile che possa far parte dei giocatori che andranno in ritiro. Fosse soltanto per assaporare lo spirito di gruppo e trascorrere qualche ora in più con i compagni.

Le roi

Contro l’Inter, Ribery andrà alla ricerca del primo gol al Franchi da quando veste la maglia viola. Il francese è stato spesso “stuzzicato”, quando ha avuto di fronte i colori nerazzurri di Milano. Basta pensare alla sfida d’andata quando ha disegnato due assist, uno perfetto per Castrovilli e l’altro per Federico Chiesa. Anche se i viola sono usciti sconfitti da quella serata, il transalpino ha strappato applauso. Domani sera ci proverà di nuovo, ma proverà a calare l’asso: segnare il primo gol casalingo da quando è arrivato a Firenze.