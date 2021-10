Kokorin, ora o mai più. Qualcosa è cambiato, ma deve parlare il campo

Il russo deve dimostrare a se stesso e agli altri di essere ancora un giocatore da quasi 100 gol in carriera

Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra su Aleksandr Kokorin, ancora avvolto da una fitta nebbia agli occhi dei tifosi dopo quasi un anno dal suo arrivo a Firenze. I problemi fisici accusati in inverno non hanno aiutato, in effetti in questo inizio di stagione, almeno in allenamento, il russo sembra essere in palla. Nei 28 minuti di campionato messi insieme fino ad ora è riuscito a vincere tutti i duelli ingaggiati contro il Napoli, un dato incoraggiante. E adesso, dopo l'esplosione del caso Vlahovic, la Fiorentina si affida anche a lui e al suo orgoglio per mantenere il passo per lo meno fino a gennaio, se non oltre. In patria, del resto, lo punzecchiano per qualsiasi cosa, e Sasha vuole riassaporare il gol che gli manca dallo scorso novembre.