Kokorin non all’altezza: Vlahovic chiamato allo sprint di Natale

I limiti di Kokorin contro il Benevento hanno evidenziato l'importanza di Vlahovic che, in pratica, non ha alternative al suo ruolo

Il Corriere dello Sport scrive di Dusan Vlahovic. I limiti di Kokorin contro il Benevento hanno evidenziato l'importanza di Vlahovic che, in pratica, non ha alternative al suo ruolo e che contro Sassuolo e Verona giocherà da protagonista assoluto. A gennaio la dirigenza viola andrà alla ricerca di un vice, Borja Mayoral della Roma è il primo candidato. Restano in corsa Scamacca del Sassuolo, Toni Martinez del Porto e Julian Alvarez del River Plate.