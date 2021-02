Oltreché su Giacomo Bonaventura, il Corriere dello Sport si concentra su Sasha Kokorin. Il russo sta lavorando per ritrovare la miglior condizione possibile. Deciderà Prandelli, ma la sensazione è che possa diventare, magari già da domani, l’asso da calare a gara in corso, quello capace di innescare le potenzialità di Vlahovic. Ha fame di riscatto, sogna di ritagliarsi un ruolo da protagonista anche per solleticare la fantasia del Ct Cherchesov in vista del prossimi Europeo.