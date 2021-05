Kokorin in gruppo, ma quanto spazio per lui nella lotta-salvezza?

Il russo lavora per regalarsi e regalare qualche soddisfazione in un finale di stagione assai delicato

Il Corriere dello Sport si chiede quanto minutaggio potrà avere il ristabilito Aleksandr Kokorin in questo finale di campionato: per adesso solo 77 minuti e un paio di ricadute fisiche, adesso Iachini potrà contare su di lui per le ultime partite. La domanda, semmai, è quanto si potrà sfruttare un giocatore ancora fuori dai meccanismi di gioco in una situazione tanto delicata come quella viola. Le prossime settimane chiariranno anche questo.