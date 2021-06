Kokorin oggetto misterioso fin qui

Sono tanti i nodi che Gennaro Gattuso dovrà sciogliere. Tra questi c'è anche quello relativo a Sasha Kokorin. Come scrive La Nazione, il russo inizierà la preparazione e andrà in ritiro a Moena. E lì si deciderà il suo destino, in mano ovviamente a Gattuso.