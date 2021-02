Kokorin e Malcuit scalpitano: convocati per la gara con l’Inter?

Il Corriere dello Sport si concentra sui nuovi arrivati Kokorin e Malcuit. I due si stanno allenando intensamente per arrivare alla miglior condizione fisica. Nell’ultima seduta du lavori entrambi hanno fatto una parte in gruppo, partitella compresa, e una personalizzata. Il russo sta ancora aspettando il transfer e che l’iter si completi del tutto, a quel punto la convocazione sarà probabile per la sfida all’Inter. Oggi potrebbe essere la giornata decisiva.

Intanto oggi alle 14 sarà presentato Malcuit che scalpita in vista della gara contro i nerazzurri. Un po’ come Kokorin, spera di far parte dei convocati. La sua rete, arrivata ieri mattina anche se in allenamento, ha creato nuova curiosità e attenzione.