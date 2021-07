Kokorin e Callejon. La seconda chance sotto la guida di Italiano

I due sono in cerca di riscatto

Il ritiro di Moena sarà fondamentale per capire quali saranno gli scenari futuri in casa Fiorentina. Questo quanto troviamo scritto su Repubblica Firenze in edicola oggi. Già, perché con il mercato, di fatto, bloccato fino ad agosto, molto dipenderà da ciò che i giocatori metteranno in campo durante il ritiro estivo.