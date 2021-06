Kokorin, da mistero a jolly di Gattuso

Il russo Kokorin può rivelarsi una risorsa per la Fiorentina di Gattuso

Aleksandr Kokorin è stato sicuramente l'oggetto misterioso dell'ultima stagione viola, arrivato durante il mercato di gennaio, non trovando praticamente mai spazio. Come riporta il Corriere dello Sport, però, in vista del futuro il russo può rivelarsi una risorsa importante per Gattuso. Il tecnico, infatti, pensando già ad una scrematura della rosa, non ha accantonato l'ex Spartak Mosca, ritenendolo un jolly importante capace di svariare su tutto il fronte offensivo.