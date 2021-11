Kokorin ancora fermo ai box. Dragowski pronto al rientro

Kokorin difficilmente sarà convocato, mentre Dragowski rientrerà dopo l'infortunio accusato il 3 ottobre

Ieri l'attaccante ha continuato a svolgere un programma differenziato a causa dei guai muscolari che l'hanno messo fuori causa dal Venezia (compreso) in poi. Difficilmente sarà convocato per la gara contro il Milan. Rimane forse solo oggi come ultimo appiglio per immaginare un esito diverso. Le assenze che si sommano alle assenze avvicinano la cessione già a gennaio: gli Emirati Arabi sono una delle non molte destinazioni possibili al momento per il russo.