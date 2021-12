Kjaer fa crack. Il Milan pronto a tornare su Milenkovic a gennaio

Il Milan punta il serbo per gennaio

L'infortunio al crociato di Simon Kjaer è una grana non da poco in casa Milan. Il difensore danese dovrà operarsi quest'oggi e starà lontano dai campi per diverso tempo. Ecco perché il Diavolo è già al lavoro sul mercato di gennaio per tutelare la propria stagione che, con tutta probabilità, terminerà senza l'ex Atalanta. Fra i nomi dei possibili sostituti, scrive La Gazzetta dello Sport, c'è anche quello di Nikola Milenkovic. Di fatto, si tratterebbe di un ritorno di fiamma per i rossoneri che già avevano provato a prenderlo prima dell'arrivo proprio di Kjaer. Al tempo, servivano 40 milioni per strapparlo ai Viola, oggi, si legge, potrebbero bastarne 15. Tuttavia, prima di ogni tentativo, il club di Elliott aspetterà il responso dei medici sul proprio difensore infortunato e il risultato della gara contro il Liverpool in Champions. Approdare agli ottavi della coppa continentale farebbe molta differenza sull'eventuale budget da spendere su un difensore.