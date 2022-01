Juventus, Vlahovic per il momento resta un sogno: tutti gli altri nomi

Dusan Vlahovic per la Juventus resta un sogno. Ecco tutti i nomi che i bianconeri stanno valutando per virare su delle alternative

Interviste choc, procuratori scorretti e quant'altro. Il futuro di Vlahovic sembra essere lontano da Firenze, ma non nell'immediato. Infatti il giocatore ha ribadito più volte come la sua volontà sia quella di riportare la Fiorentina in Europa e poi a quel punto decidere la sua prossima destinazione. La Juventus è pazza del serbo ormai da tempo, ma pensare che possa provare a prenderlo a gennaio sembra impossibile. I bianconeri stanno facendo i conti con importanti problemi economici e credere di poter tirar fuori tutti quei soldi che la Fiorentina sta chiedendo in questo momento è impossibile. Dunque, come riporta il Corriere della Sera, l'idea è di virare su altri due attaccanti: Gianluca Scamacca, anche lui sembra aver un costo del cartellino molto elevato e il Sassuolo sappiamo che a gennaio preferisce non vendere e l'opzione del prestito dell'ex Inter Mauro Icardi.