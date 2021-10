Juventus su Vlahovic: provarci non significa riuscirci

Dopo l'annuncio di Commisso tutte le big europee si sono interessate a Vlahovic, tra queste anche la Juventus.

Subito dopo il messaggio del Presidente Commisso , che rendeva nota la volontà di Vlahovic e del suo procuratore di non voler rinnovare il contratto con la Fiorentina , le big di tutta Europa si sono allertate per tentare un futuro assalto al serbo. Tra queste ci sarebbe anche la Juventus , che vorrebbe regalare al suo allenatore un nuovo numero nove.

Come riportato da TuttoSport, l'0perazione è tutt'altro che semplice. Infatti il club bianconera quest'estate dovrà innanzitutto pagare parte del cartellino di Federico Chiesa e soddisfare la richiesta dell'Atletico Madrid di 35 milioni per il riscatto di Morata. Operazioni troppo onerose per tentare anche l'assalto a Vlahovic. I dirigenti della Juventus stanno già pensando a delle soluzioni per provare a intavolare una trattativa con Commisso, ma per ora le possibilità sembrano davvero poche.