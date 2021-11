Juventus-Fiorentina, ovvero lo scontro tra canterani viola diventati grandi

E Vlahovic insegue uno speciale primato

Vlahovic, Venuti, Sottil e Castrovilli da una parte, Chiesa e Bernardeschi dall'altra. Volendo, si può aggiungere dalla parte bianconera della barricata Cuadrado, che a Firenze non è stato formato ma ci è diventato grande. La Nazione nota che domani allo Stadium saranno di fronte tanti dei prodotti migliori del settore giovanile della Fiorentina. Tra chi ha bisogno di continuità, come Sottil e Castrovilli, e chi la continuità l'ha già dimostrata da un pezzo, come Chiesa e Vlahovic, i gigliati lavorano per fare un brutto scherzo a quelli che avrebbero potuto essere i loro compagni non solo in Primavera. In particolare, Vlahovic va a caccia del primato di Kalinic, unico attaccante della Fiorentina a segnare alla Juve per tre partite di fila. Il ragazzone serbo è a quota due...