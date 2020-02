Juventus-Fiorentina, ecco quanti saranno i tifosi viola in trasferta

Destinazione Torino. Saranno circa 750 i tifosi viola che non fermano la propria corsa e oggi saranno presenti allo Stadium per incitare la Fiorentina di Iachini e sperare di raccogliere soddisfazioni contro la Juventus di Sarri nella sfida delle 12.30. Sono gli instancabili che, dopo la trasferta in notturna di mercoledì sera a San Siro in coppa Italia contro l’Inter, si mettono nuovamente in viaggio questa mattina presto per raggiungere in tempo l’appuntamento con il lunch time. Lo riporta Stadio oggi in edicola.