Juventus e Milan: doppio test di maturità per la Fiorentina

Il giorno tanto atteso è arrivato: alle 18 Juventus-Fiorentina

E' il giorno di Juventus-Fiorentina . Repubblica Firenze presenta così la sfida in programma alle 18 all'Allianz Stadium. L'articolo integrale nel quotidiano in edicola:

"Italiano pensa alla crescita, al percorso da proseguire. Nessun obiettivo europeo, nessuna voglia di fare il passo più lungo in un momento così decisivo. Perché tra oggi e la prossima di campionato, con la sosta per le nazionali nel mezzo, la Fiorentina affronterà Juventus e Milan. Se finora, classifica alla mano, ha spinto forte sul gas grazie soprattutto al lavoro del suo allenatore, queste due sfide sono come un doppio test di maturità. I risultati saranno importanti, certo. Ma quel che conterà di più sarà la risposta che darà la squadra viola sotto pressione al cospetto di due realtà che per motivi differenti puntano comunque ad altri obiettivi".