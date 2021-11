Juventus e Milan all’orizzonte: doppio esame per la Fiorentina

Con le grandi squadre 4 sconfitte e una sola vittoria ma ora serve un cambio di passo. Sabato il primo test a Torino, mentre con i rossoneri peseranno gli impegni delle nazionali

"E adesso un doppio esame per diventare finalmente grandi. O quantomeno anticipare la maturità sul percorso di crescita intrapreso da Vincenzo Italiano e dalla sua Fiorentina. La classifica è intrigante, coi viola in zona Europa e a un passo dalla soglia Champions che soltanto a pronunciarla evoca fantasie ancora troppo ingombranti. Ma la realtà dice anche che la Fiorentina viaggia spedita, tra alti e bassi evidenziati anche dal tecnico, forte dell’identità che Italiano è riuscito a trasmettere al gruppo con idee chiare e un gioco propositivo. Le prossime due di campionato (nel mezzo ci sarà la terza sosta per le nazionali) metteranno di fronte ai viola Juventus e Milan. Due squadre che stanno vivendo realtà contrapposte: i bianconeri alla ricerca di sé stessi, reduci dalla vittoria in Champions che ha qualificato la truppa di Allegri agli ottavi e rasserenato un ambiente in crisi, e i rossoneri che invece viaggiano in testa in coabitazione col Napoli staccando tutte le altre rivali per lo scudetto ( almeno per ora). Se la Fiorentina volesse tenersi aggrappata al treno europeo, allora ecco che dovrebbe fare un ultimo passo per mantenere elevati i giri del proprio motore. Fare risultato contro le big. Provarci, strappare qualche punto prezioso".