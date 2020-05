Juventus-Chiesa? I bianconeri vogliono tentare l’assalto con le contropartite

Per la Juventus non tramonta l’idea-suggestione di mercato che porta a Federico Chiesa. In casa bianconera infatti si continua a guardarsi intorno per il prossimo mercato, tenendo sempre con un occhio di riguardo al panorama dei giovani talenti italiani. Lo ha ribadito anche di recente lo stesso Paratici: Chiesa, Tonali, Castrovilli… il top della gamma della ‘vetrina’ italiana attuale non passa certo inosservata alla società bianconera che da sempre ha puntato ad un importante blocco di nazionali italiani in rosa. Su Tuttosport questa mattina si torna a parlare di Federico Chiesa e della Juventus. Secondo il quotidiano il club bianconero garantirebbe un ingaggio al numero 25 inarrivabile per la società viola la quale continua a chiedere 60-70 per il proprio gioiello nonostante il deprezzamento del mercato a causa dell’emergenza Covid-19. La Juventus dal canto suo spera di sfruttare pedine appetibili alla causa viola come il centrocampista Rolando Mandragora, Cristian Gabriel Romero e Daniele Rugani, tutti profili graditi alla dirigenza della Fiorentina. Infine si parla anche di Gaetano Castrovilli, secondo cui il club bianconero starebbe costantemente monitorando anche la sua situazione.