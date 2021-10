Juve non favorita per Vlahovic, ma i bianconeri ci proveranno ugualmente

La società di Agnelli non vuole rinunciare a priori alla punta tanto desiderata

Su La Gazzetta dello Sport si parla delle prossime mosse della Juventus in chiave mercato: i bianconeri cercano un centrocampista capace di dare ordine e una punta, ed è inutile negare che quella punta potrebbe essere Vlahovic. Ma la concorrenza, scrive la Rosea, è di prim'ordine, e la Signora non è da annoverare fra le favorite. In ogni caso, un tentativo verrà fatto, perché la Fiorentina sa bene che una cessione può rendersi necessaria molto presto.