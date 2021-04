Juric, sedotto e abbandonato: un motivo in più per battere i viola

Ivan Juric è stato vicinissimo a sedere sulla panchina viola nella scorsa estate, ma è stato sedotto e abbandonato dalla Fiorentina. Oggi ha un motivo più per togliere i tre punti ai viola

Ci sarà ancora Juric sulla strada della Fiorentina. E questa volta non per dinamiche di mercato. Il tecnico del Verona, come ricorda Repubblica, è stato infatti vicinissimo ai viola lo scorso anno e ora è arbitro dei destini del campionato. Il calendario parla chiaro: è vietato sbagliare ancora e il tecnico croato del miracolo avrà un motivo ulteriore per vincere questa partita. Come si legge, quanto accaduto la scorsa estate ha lasciato il segno: la dirigenza viola aveva puntato su di lui come dopo Iachini, ma poi Commisso aveva fermato le operazioni confermando il tecnico con il cappellino. Conseguente, poi, il rinnovo con l'Hellas fino al 2023. Juric è rimasto volentieri a Verona, ma non avrebbe gradito la retromarcia fatta dalla Fiorentina. Ad oggi sembra essere Gattuso l'osservato speciale della dirigenza gigliata, ma resta molta la stima (soprattutto di Pradè) per l'allenatore gialloblu. Ma per il futuro ci sarà tempo, ora l'obiettivo è solo la salvezza.