Juan Jesus-Duncan, la stretta finale: sei giorni per due colpi

Juan Jesus (SCHEDA) e Duncan (SCHEDA), Pradè stringe per due colpi negli ultimi sei giorni di mercato. L’agenda del ds viola è fitta, e può darsi che se si presentasse un’occasione si lavori anche per un altro colpo. Secondo La Nazione, oggi ci sono buone probabilità che Fiorentina e Roma prendano una decisione definitiva sul difensore brasiliano: una sorta di dentro o fuori, per poi concentrarsi sul centrocampista del Sassuolo sul quale i viola sono pronti ad un’offerta per il prestito oneroso con diritto di riscatto a 12 milioni (per un totale di 15). I neroverdi continuano a chiedere 20 milioni, la chiave può essere Sottil ma la società emiliana vorrebbe il giovane con la stessa formula che porterebbe Duncan a Firenze.