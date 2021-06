Jorge Mendes, tre indizi fanno una prova: un super alleato sul mercato

Oliveira, Corona e Guedes i nomi accostati alla Fiorentina

"Magari nel mercato tre indizi non fanno una prova ma, di certo, aiutano a farsi un’idea". Così il Corriere Fiorentino parla delle prime voci di mercato viola, che legano la Fiorentina a Jorge Mendes , superprocuratore portoghese che cura gli interessi anche di Gattuso.

Molti al momento della firma dell'allenatore hanno pensato a quel canale preferenziale che i viola avrebbero potuto sfruttare sul mercato. Teoria ben presto tradotta in pratica. La priorità è Sergio Oliveira del Porto: la richiesta iniziale è di 20 milioni di euro; Pradè, da qualcuno segnalato in Portogallo nella giornata di martedì, si è spinto vicino ai 15. E poi Corona, sempre del Porto, e Guedes del Valencia come ulteriori obiettivi. La Fiorentina sul mercato fa sul serio e ha un super alleato.