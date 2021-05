Jacobelli: “Commisso parla coi fatti, guardate il Viola Park”

Il direttore di Tuttosport è rimasto colpito dalla maestosità del progetto legato alla nuova casa della Fiorentina

Un editoriale in difesa di Rocco Commisso e della bontà del suo progetto arriva da Tuttosport, firma del direttore Xavier Jacobelli: ve lo riassumiamo. Jacobelli scrive che l'investimento di 85 milioni che vanno ad aggiungersi ai 220 già versati per la Fiorentina è lodevole, specie in tempo di pandemia. Tutti, da Rocco agli operai, ci stanno mettendo una passione incredibile. "Parli con Commisso e ricavi l’impressione di un signore intenzionato a lasciare il segno a Firenze, da troppi anni sull’ottovolante dell’illusione di ciò che poteva essere e non è stato". I fatti schiacciano sempre le parole, ma la burocrazia italiana metterebbe alla prova anche la pazienza di Giobbe. Rocco è il primo a lamentare i risultati deludenti arrivati sul campo fino ad ora, ma le annate no rientrano nei percorsi di crescita di tutte le società. I Della Valle chiesero nel 2008 una mano alla politica. Sono passati 13 anni, e Commisso, una mano, se la sta dando da solo. Anche due.