J come Jolly. Jack avrà un ruolo da leader nella nuova Fiorentina

Il centrocampista avrà un ruolo da protagonista nella stagione alle porte

Jack Bonaventura, che ieri ha parlato in conferenza stampa, sarà uno dei pilastri su cui si ergerà la Fiorentina targata Italiano. Parliamo di un calciatore di assoluto valore tecnico e che può giocare in tutti i ruoli del centrocampo, una manna per tutti gli allenatori. Ecco perché Vincenzo Italiano lo ha immediatamente indicato come punto di riferimento. I due sono molto spesso a colloquio e c'è grande feeling, forse perché parlano la solita lingua calcistica. Adesso i due dovranno provare a prendere in mano questa Fiorentina per farla tornare ai livelli che merita. Lo scrive il Corriere Fiorentino.