Italiano vuole la Coppa Italia: non riposa Vlahovic, straordinari per altri tre

Non sarà una Fiorentina di riserva mercoledì sera in Coppa

La Nazione scrive oggi che è probabile che Dusan Vlahovic sia titolare anche mercoledì nella partita di coppa contro il Benevento. Kokorin, infatti, non ha ancora i 90' nelle gambe e, sebbene sia pronto per scendere in campo, è verosimile che lo faccia nella ripresa. Italiano ha sempre detto di voler inseguire tutti gli obiettivi, ragion per cui il quotidiano si aspetta di vedere anche Bonaventura, Torreira e Milenkovic tra i titolari. Dovrebbe riposare invece Biraghi, lasciando spazio a Terzic, così come Gonzalez.