Italiano vuol dimenticare Roma: il percorso di crescita è appena iniziato

Fiorentina a caccia dei primi tre punti in campionato

"Carattere, personalità, identità. La Fiorentina di Italiano, sconfitta all’esordio in campionato a Roma ma comunque uscita dall’Olimpico con buone sensazioni, torna nella sua casa. Il Franchi. Stadio parzialmente riaperto ai tifosi e pronto ad accogliere di nuovo il presidente Rocco Commisso sugli spalti. Tra mercato, nuovi innesti, operazioni ancora da concludere e schemi di gioco che andranno riproposti e approfonditi per definire l’identità della squadra viola che cerca nella gara di questa sera contro il Torino ( ore 20,45) la prima gioia anche dal punto di vista del risultato. Italiano ha convocato il nuovo acquisto Torreira, anche se dovrebbe partire dalla panchina. Non ci sarà invece Dragowski, espulso a Roma, con Terracciano che giocherà in porta al suo posto. C’è tanta attesa da parte dei tifosi per una Fiorentina che con Italiano ha appena iniziato un percorso di crescita".