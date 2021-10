Italiano, vincere oggi per restare agganciato al treno Europa

Italiano sfida il suo passato. Serve una vittoria per restare agganciato alle big

Ci siamo, è il giorno di Fiorentina-Spezia, una gara che non può che avere un sapore speciale per Vincenzo Italiano. In Liguria l'attuale tecnico Viola ha scritto in due anni la storia. La promozione in A e la salvezza raggiunta con gioco ed identità ben precisi. Presenta così la sfida di oggi pomeriggio Repubblica Firenze in edicola questa mattina. Italiano, si legge, non si è mai snaturato e non ha nessuna intenzione di farlo ora. Proprio adesso che sta guidando una Fiorentina che viaggia in scia al treno delle sette sorelle. Treno a cui i Viola vogliono restare agganciati per puntare, chissà, magari all'obiettivo Europa a fine stagione. Per farlo, però, servirà ripartire subito con una vittoria questo pomeriggio.