Italiano, ultima curva prima del traguardo. Europa impensabile a inizio stagione

Fiorentina vicina all'obiettivo, Italiano ci crede ma non vuole cali di tensione prima del rettilineo finale

L'ultima curva, prima del rettilineo finale. Così l'edizione fiorentina di Repubblica descrive la gara di domani dei viola contro la Sampdoria, che sarà l'occasione per "correre insieme verso il traguardo". La Fiorentina - si legge - è a un passo da un obiettivo straordinario chiamato Europa, impensabile fino a pochi mesi fa quando Vincenzo Italiano ha preso in mano la guida della squadra viola. Gli anni precedenti vissuti col brivido della zona retrocessione, immersi in un calcio poco affascinante erano vivi nella mente dei tifosi e sperare in un epilogo così ambizioso a una settimana dalla fine del campionato non era facile.