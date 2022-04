Italiano congela il futuro: tutto rinviato a fine stagione. Ma niente allarmismi

Tutto rinviato, dunque, a fine stagione, quando saranno più chiari gli obiettivi raggiunti e quelli da raggiungere

Vincenzo Italiano è tra due fuochi: c'è il presente che incombe (la gara odierna con il Venezia fondamentale per non vanificare l'effetto Napoli), la semifinale di ritorno di Coppa Italia mercoledì con la Juventus (la corsa all'Europa cui ormai la Fiorentina è ufficialmente iscritta) e c'è il futuro che preme, ovvero il prosieguo dell'avventura a Firenze nel rispetto di un altro anno di contratto con clausola al 2024 e la prospettiva di aprire un ciclo stile Gasperini con l'Atalanta se le ambizioni sue e del club viola collimeranno. Questa l’introduzione di Tuttosport a Forentina-Venezia con le parole del tecnico viola. Per adesso, scrive il quotidiano, il tecnico 43enne sceglie di tenere acceso il primo fuoco, testa solo al campo, spegnendo il secondo in linea con quanto deciso dalla società. La risposta data ieri apre mille interrogativi e ha lasciato perplessi e preoccupati i tifosi che si sarebbero aspettati altre dichiarazioni. Tutto rinviato, dunque, a fine stagione, quando saranno più chiari gli obiettivi raggiunti e quelli da raggiungere anche se il tecnico avrebbe già manifestato la volontà di rispettare l'accordo.