Italiano sorride in vista della Roma: ritorna la Fiorentina dei titolari

Ecco le ultime novità sulla Fiorentina in vista del match contro la Roma. Italiano recupera molti dei titolari

Ottime notizie per Vincenzo Italiano in vista dello scontro diretto europeo contro la Roma di Mourinho. Come riportato da La Nazione, tutti gli acciaccati vanno verso il recupero e sono pronti a scendere in campo dall'inizio. Odriozola, Bonaventura e Torreira faranno parte dell'undici titolare, salvo grandi soprese. In attacco rimane in piedi il solito ballottaggio tra Cabral e Piatek, con il brasiliano in netto vantaggio.